Exatlón México | Batalla Final por el Auto | Evelyn Guijarro, Adrián Leo, Alexis Vargas, Katia Gallegos, o Valery Carranza, descubre quién gana el premio

Así fue en vivo la Batalla Final por el Auto en la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México, descubre quién ganó el automóvil cero kilómetros en la señal de Azteca Uno, si Evelyn Guijarro, Valery Carranza, Katia Gallegos, Adrián Leo o Alexis Vargas.

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