Exatlón México: Estos son los 3 mejores y los 3 peores rendimientos; así entran estos atletas a la semana 16

La semana 16 de la novena temporada de Exatlón México iniciará este lunes 12 de enero de 2026 con una baja en el equipo Rojo, Melisa Ramos fue la eliminada del pasado domingo 11 de enero del mismo mes; y con ello, los escarlatas comenzarán este nuevo ciclo con una desventaja; es por ello que aquí te diremos quiénes son los 3 mejores y los 3 peores rendimientos.

¿Quiénes son los 3 mejores rendimientos que inician la semana 16 de Exatlón México?

Mati Álvarez tiene el mejor rendimiento y entra a la semana 16 de la novena temporada con el 73.33% de efectividad, este porcentaje es producto de sus 180 carreras, de las cuales ha alzado la victoria en 132 ocasiones y perdido solamente 48 de estas competiciones.

Muy de cerca le sigue Evelyn Guijarro con el segundo sitio en el mejor rendimiento. Sniper ha corrido 196 veces en las playas de Exatlón México, ha ganado 137 y perdido 59, por lo que su porcentaje de efectividad es del 69.90%.

El tercer sitio lo tiene Koke Guerrero con 219 carreras, de las cuales ha ganado 151 y visto la derrota en 68 ocasiones, es por ello que tiene un porcentaje del 68.95%.

¿Quiénes son los 3 peores rendimientos que inician la semana 16?

El tercer sitio en los peores rendimientos de la novena temporada de Exatlón México, lo ocupa Natali Brito, la leyenda Azul sigue en el abismo de la tabla, con el 30.77%; este porcentaje es gracias a sus 65 carreras, de las cuales sólo ha alzado la mano en 20 ocasiones, pero conocido la derrota en 45.

El penúltimo peor rendimiento es José Ochoa; el Joe de la Selva Tapatío ha corrido en total 90 veces, de estas competencias sólo ha ganado 22 y perdido 68; gracias a estos números cuenta con el 24.44%.

Quien ocupa el primer sitio como el peor rendimiento y está hasta el fondo de la tabla, es Adrián Medrano, quien fue el primer refuerzo de los Rojos para este 2026, sin embargo, el atleta escarlata sólo ha corrido 7 veces, de las cuales ganó una competencia y ha perdido en 6 ocasiones; es por ello que cuenta con el 14.29% de efectividad.

