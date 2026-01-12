Exatlón México: Este equipo gana la Villa 360 hoy lunes 12 de enero de 2025: Azules defienden y Rojos atacan

Este lunes 12 de enero se llevará a cabo el Duelo por la Villa 360 en la semana 16 de la novena temporada de Exatlón México . Los Azules harán su cuarta defensa al hilo, mientras que, los Rojos atacarán el inmueble lujoso que pone en juego la producción para que los atletas puedan comer, descansar y prepararse para el ciclo. Recuerda que, para saber quién ganará deberás sintonizar en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país la señal de Azteca Uno.

Qué pasará hoy lunes 12 de enero en Exatlón México, esto dice el AVANCE

La semana 16 de la novena temporada de Exatlón México iniciará este lunes 12 de enero con una baja muy fuerte para los Rojos. Los Escarlatas perdieron a Melisa Ramos y con ello comenzarán este nuevo ciclo con un elemento menos, el cual estuvo dándolo todo en el Duelo de Eliminación, sin embargo, hubo un detalle que no pasa desapercibido y es la negativa de Mati Álvarez en no querer darle su medalla transferible.

¿Por qué Mati Álvarez no quiso darle su medalla transferible a Melisa Ramos?

Justo cuando Melisa Ramos se quedó con una sola vida en el Duelo de Eliminación ante Dana Castro, Antonio Rosique le preguntó a Golden Champion si deseaba darle su presea transferible, pero la respuesta de Terminator fue un NO. Posteriormente, la atleta Roja ganó su carrera y quedaron 2-1, por lo que, la Máxima Autoridad volvió a preguntar por protocolo si le daba su presea y la más ganadora de la marca dijo “en otra ocasión Máxima”.

Emilio Rodríguez carga en contra de los Rojos

Emilio Rodríguez fue el último refuerzo que llegó a complementar la plantilla escarlata, esto luego de que perdieran de nuevo a un elemento, en este caso fue Melisa Ramos. Spartacus dijo que no era posible que los Azules estuvieran perdiendo tanto, y dijo que las cosas tenían que cambiar en esta nueva semana, la cual corresponde a la número 16.

¿Qué se juega hoy lunes 12 de enero además de la Villa 360?

Además de disputar la Villa 360 en el inicio de la semana 16 de Exatlón México, Antonio Rosique dio a conocer en el avance que, se viene un Juego por la Ventaja, el cual tendrá como recompensa un premio, el cual podrás saber en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México, así como al ganador de este incentivo.