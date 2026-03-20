Exatlón México: Rojos o Azules, descubre quién gana hoy la segunda Batalla por la Supervivencia

La semana 25 de la novena temporada de Exatlón México inicia su final hoy viernes 20 de marzo de 2026; sin embargo, aquí te diremos quiénes ganarán la segunda Batalla por la Supervivencia, si quieres saber qué grupo se llevan la pugna, no olvides sintonizar la señal en vivo de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país, o bien da clic aquí para ver todo el contenido exclusivo del reality deportivo.

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Los Rojos se quedan sin partido de futbol

La Batalla Colosal se la llevaron los Azules, sin embargo, este premio fue el que querían mucho los Rojos, sin embargo, los que más querían tener este incentivo era Mario Mono Osuna, Paulette Gallardo y César Villaluz, quienes fueron futbolistas, pero, lo que les dolió mucho más a los escarlatas fue que perdieron 8-1 en el tablero final.

Los Azules pudieron disfrutar un partido de leyendas de los Merengues contra los Blaugranas, y quien se dijo ser culé fue Valery Carranza, quien reveló que, al inicio le iba a los Blancos, pero debido a su hermano, terminó convirtiéndose en una hincha más de los catalanes; otro que se dijo ser fanático de este club fue Adrián Leo, quien se hizo seguidor de la institución por Lionel Messi.

Por otro lado, el Mini Game fue para el equipo Rojo quienes barrieron a los Azules con un contundente marcador de 5-1 y con ello, los escarlatas llegarán a la Batallas por la Supervivencia muy motivados, puesto que, además también pudieron ganar la Villa 360 y con ello cierran la semana 25 bastante fuerte de cara a las pugnas por la estadía.

Los Azules perdieron el Mini Game, que tenía como recompensa recibir los mensajes y cariño de la gente, ante esto, Doris del Moral reveló una anécdota en la que una niña primero la vio, pero no se animó a hablarle, pero fue con su mamá al baño y le tocó a la puerta para preguntarle que si era Bulldozer; Sniper por su parte, dio a conocer que, en cada uno de su cumpleaños siempre le regalan un buen de obsequios.

La primera que recibió el cariño por parte de los fanáticos de Exatlón México fueron Benyamin Saracho, Karol Rojas y César Villaluz, sin embargo, una señora de la tercera edad le mandó un mensaje a Mati, quien le aseguró que Katia jamás será como ella, pero también dijo que los pasos favoritos del baile eran los que hacía el Mono y aseguró que le enoja mucho que le digan anciano.