Exatlón México: Rojos o Azules, ¿quién gana hoy el Mini Game?

Para hoy jueves 19 de marzo de 2026 se llevará a cabo el famoso Mini Game de la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México, pero, si quieres saber quién se lleva esta importante competencia, no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país, o bien dar clic aquí para disfrutar de todo el contenido exclusivo del reality deportivo como: fotos, videos y programas completos.

Te puede interesar: Exatlón México: ¿Equipo Azul roto? Evelyn Guijarro explotará con sus compañeros por esta polémica razón

Así fue el enojo de Evelyn Guijarro

Luego de perder el Duelo de los Enigmas, los Azules llegaron a la Villa 360, y estaban diciendo sobre el tiro final, pero quien imitó lo que estaba haciendo fue Doris del Moral, quien le aventó un tipo de estopa a Evelyn Guijarro, quien no se lo esperaba y fue por ello que mejor decidió irse a dormir, ya que no quería decirle algo que no a Bulldozer.

Ante cámaras, Sniper dio a conocer que no se esperaba esa acción y añadió que no le gusta llevarse con nadie, fue por eso que mejor decidió irse a su cuarto; ante esto, Doris dijo que lamentaba mucho eso, ya que su amiga estaba muy sensible, en la siguiente toma, vimos cómo Bulldozer le preguntó que, si estaba bien y la vigente campeona aseguró que sí, que no pasaba nada.

La participante que se llevó el Power Token fue Jazmín Hernández, quien además no sólo ha ganado puntos importantes en las pasadas competencias, sino que también ahora pudo imponerse a Mati Álvarez en la última competencia, algo que le da un plus, puesto que, hacer eso ante Terminator, es un plus.

De acuerdo con Jazmín, la Flaca dijo sentirse que se sentía muy bien, que estaba en su mejor momento y además señaló que era la mejor temporada que ha vivido; ante esto, Benyamin, Paulette y Mati dijeron que ya podían comprar algo grande, sin embargo, quien se fue muy alto, fue el Speed Galgo, quien preguntó que si ya podían adquirir un carro.

Los Azules por su parte señalaron que no estaban contentos porque todos los Power Token se habían ido al lado Rojo, pero, lo que llamó la atención fue que, Mati Álvarez se habría enojado con los celestes y con los Rojos, porque en la competencia por el dicho premio, nadie la apoyaba, y ante esto Golden Champion, aseguró que no le importaba porque sabía que ya no quieren que gane nada.

