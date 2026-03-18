Exatlón México: Koke Guerrero se rinde ante novato Rojo: “Ya me tiene de hijo”

La novena temporada de Exatlón México está viviendo su semana 25, y con más de 6 meses de competencia, los nuevos atletas que llegaron están dejando de ser novatos, y un claro ejemplo de esto fueron las declaraciones que dio Koke Guerrero, quien reveló que, uno de los participantes Rojos ya lo trae de hijo; el rival al que se refiere el Hechicero del Aire es César Villaluz.

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¿César Villaluz es mejor que Koke Guerrero?

De acuerdo con el avance que se verá en el episodio de hoy miércoles 18 de marzo de 2026, veremos cómo es que Koke Guerrero declara ante cámaras que, ya no le gana tan fácil a César Villaluz, y que al parecer ya lo trae de hijo, dando a entender que, el exjugador de Cruz Azul siempre le gana y no es un punto seguro como ante solía suceder.

¿Quién es Koke Guerrero?

Koke Guerrero es uno de los más efectivos de Exatlón México, de hecho, el porrista saltó a la fama luego de hacerse con su primer campeonato en la quinta temporada tras derrotar a una leyenda como David Juárez la Bestia, posteriormente se haría con el bicampeonato al conseguir ser el monarca del primer All Star y a la postre defendería su corona de Superestrella en la segunda edición de puros campeones, subcampeones y leyendas de la marca, lo cual lo colocaría como el tricampeón del reality deportivo.

Sin embargo, el porrista perdería la final de la octava temporada ante Mario Mono Osuna, quien desde que llegó le dijo que le ganaría un campeonato y así fue. De hecho, el exjugador del Mazatlán ha sobresalido en la marca y se ha vuelto experto en correr los complicados circuitos, además que, en la novena edición pinta para ser campeón y retener su corona.

¿Quién es César Villaluz?

César Villaluz actualmente defiende los colores Rojos en la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, el nacido en la Ciudad de México es recordado por ser un referente en la Liga MX cuando portaba los colores del Cruz Azul, donde vivió sus mejores momentos, pero una dura entrada en la final del Torneo Apertura 2008 hizo que su carrera se viniera abajo.

Villaluz sufrió un duro el 14 de diciembre de 2008 cuando la Máquina se medía ante el Toluca en la final del Apertura 2008, el jugador que se le fue con todo al hoy integrante Rojo, fue José Manuel Cruzalta, quien arrolló a César quien saldría en camilla y directamente al hospital luego de caer inconsciente al césped.

Con apenas 20 años, el mexicano y campeón del Mundo Sub-15, no pudo recuperar su nivel y después de ser un ícono de los Cementeros, tuvo varios torneos en San Luis y Chiapas en la Liga MX, después probó suerte en la extinta Liga de Ascenso MX con el Celaya.