Exatlón México 2024
Exatlón México | Tercera Batalla por la Supervivencia | Rojos y Azules dieron todo en esta prueba, pero uno de los 2 equipos deberá mandar a 2 de sus participantes al Duelo de Eliminación

Rojos y Azules dieron una excelente pelea en la tercera Batalla por la Supervivencia, sin embargo, el Duelo de Eliminación estará protagonizado por 2 mujeres del mismo color

Por: Abimelek Flores

Hoy domingo 15 de febrero de 2026 se llevó a cabo la tercera Batalla por la Supervivencia en la semana 20 de la novena temporada de Exatlón México. Rojos y Azules encararon esta prueba con mucha intensidad, y dieron todo para salvar a una de sus compañeras, sin embargo, el Duelo de Eliminación terminará con 2 participantes del mismo grupo.

