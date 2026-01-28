¿Traición en Exatlón México? Valery desata crisis en el Equipo Azul tras celebrar con los Rojos

Tras la victoria de los Azules dedicada a José, Karol señaló que Valery no se siente integrada al equipo luego de celebrar con los Rojos, lo que Doris calificó como una traición, mientras Koke dejó claro que no le dio confianza al recordar el acuerdo de no interactuar con el equipo rival, aunque Valery defendió su postura al priorizarse a sí misma, Evelyn aseguró que sabe separar la competencia de lo personal y Koke sentenció que quien no se sienta a gusto o integrado, no debería permanecer en Exatlón México.