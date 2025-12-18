La frustración alcanzó a Benyamin y este fue el consejo que “la máxima medallista de Exatlón México le otorgó”. ¿Funcionará?

Los fanáticos de Exatlón México saben que la contienda no solo se mide con fuerza y velocidad, sino también en la capacidad mental de resistir todo lo que afecta a los atletas. Benyamin reconoció esta situación y abiertamente se acercó a Mati, para pedir algún consejo que pudiera ayudarle a superar su frustración tras no obtener la medalla de la semana.

¿Qué le dijo Mati a Benyamin? El consejo desde la experiencia

Matí respondió con honestidad y le dejó en claro al joven atleta que ha mejorado de manera significativa y cada vez demostró una mayor resistencia a la presión, muy distinta a la que se vive en otros tipos de duelos. Mati señaló que Benyamin, al enfrentarse de manera constante contra las leyendas, lo ha hecho crecer, incluso advirtiendo que en cuanto el joven adquiera temple y claridad, logrará todo lo que se proponga.

El consejo de Mati: Aprender a soltar para avanzar.

Dentro de la charla, uno de los mensajes más contundentes dados por la campeona es sobre la necesidad de “darle carpetazo” a lo que ya pasó. Pues la atleta explicó que el quedarse pensando en lo que no salió solo provoca estancamiento, mientras que soltar permite enfocarse en lo que viene. Mati también señaló que, de tomar los consejos de Benyamin , de ahora en adelante crecerá mucho más, enfocados en el ahora y aprendiendo de cada error.

Escuchar lo que se debe, no lo que se quiere

Para Benyamin, el escuchar estas palabras de una experta y campeona, tuvo un gran impacto, pues reconoció que no buscaba consuelo, sino una verdad que lo ayudará a crecer. Benyamin agradeció el consejo de la experta y dejó en claro que lo dará todo para poder conseguir pronto la gran medalla.

