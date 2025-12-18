El pueblo de Oaxaca que nadie sabía que es tan hermoso: tiene paisajes de otro planeta

Oaxaca es famoso por su riqueza cultural y natural, pero aún guarda algunos secretos que pocos conocen. Lejos de los destinos más concurridos, existe un pueblo que deslumbra por sus paisajes de otro planeta, su entorno casi irreal y una belleza que sorprende incluso a los viajeros más experimentados.

Se trata de Yalálag, un rincón del estado que se destaca por una combinación única de naturaleza, cultura y tradición, ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca. Entre sus principales características, de acuerdo al portal turístico México Desconocido, se encuentran:



Paisajes naturales: sus escenarios verdes, caminos entre cerros y vistas brumosas crean una atmósfera que muchos describen como de otro planeta .

Identidad indígena: predomina la cultura zapoteca, con tradiciones que se mantienen vivas en la vida cotidiana.

Lengua: además del español, se habla zapoteco, reflejo de su fuerte herencia cultural.

Arquitectura: casas tradicionales, calles tranquilas y construcciones sencillas que armonizan con el entorno natural.

Clima: fresco y húmedo durante gran parte del año, ideal para quienes buscan escapar del calor.

Tradiciones y fiestas: conserva celebraciones comunitarias, música regional y costumbres ancestrales.

Turismo: poco explotado, lo que lo convierte en un destino auténtico y tranquilo, ideal para el turismo rural y de naturaleza.

Estilo de vida: ritmo pausado, fuerte sentido de comunidad y conexión con la tierra.

¿Qué no puedes perderte de hacer en Yalálag?