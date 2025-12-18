inklusion logo Sitio accesible
El pueblo de Oaxaca que nadie sabía que es tan hermoso: tiene paisajes de otro planeta

Este pueblo de Oaxaca sorprende por su belleza poco conocida y su atmósfera mágica, ideal para quienes buscan paisajes extraordinarios y tranquilidad.

Viajes

Escrito por:  Ana André | DR

Oaxaca es famoso por su riqueza cultural y natural, pero aún guarda algunos secretos que pocos conocen. Lejos de los destinos más concurridos, existe un pueblo que deslumbra por sus paisajes de otro planeta, su entorno casi irreal y una belleza que sorprende incluso a los viajeros más experimentados.

Se trata de Yalálag, un rincón del estado que se destaca por una combinación única de naturaleza, cultura y tradición, ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca. Entre sus principales características, de acuerdo al portal turístico México Desconocido, se encuentran:

  • Paisajes naturales: sus escenarios verdes, caminos entre cerros y vistas brumosas crean una atmósfera que muchos describen como de otro planeta.
  • Identidad indígena: predomina la cultura zapoteca, con tradiciones que se mantienen vivas en la vida cotidiana.
  • Lengua: además del español, se habla zapoteco, reflejo de su fuerte herencia cultural.
  • Arquitectura: casas tradicionales, calles tranquilas y construcciones sencillas que armonizan con el entorno natural.

  • Clima: fresco y húmedo durante gran parte del año, ideal para quienes buscan escapar del calor.
  • Tradiciones y fiestas: conserva celebraciones comunitarias, música regional y costumbres ancestrales.
  • Turismo: poco explotado, lo que lo convierte en un destino auténtico y tranquilo, ideal para el turismo rural y de naturaleza.
  • Estilo de vida: ritmo pausado, fuerte sentido de comunidad y conexión con la tierra.

¿Qué no puedes perderte de hacer en Yalálag?

  1. Caminar entre la neblina y los cerros, especialmente al amanecer, cuando el paisaje se vuelve místico y silencioso.
  2. Explorar sus senderos naturales, ideales para caminatas tranquilas y para admirar la vegetación de la Sierra Norte.
  3. Convivir con la comunidad, escuchar historias locales y conocer de primera mano las tradiciones zapotecas que siguen vivas.
  4. Probar la gastronomía local, con platillos sencillos y auténticos preparados de forma tradicional.
  5. Visitar el pueblo sin prisas, recorrer sus calles, observar su arquitectura y disfrutar del ritmo pausado de la vida cotidiana.
  6. Tomar fotografías del paisaje, ya que sus vistas brumosas y montañosas parecen sacadas de otro planeta.
  7. Participar en fiestas y celebraciones, si tu visita coincide con alguna fecha especial, para vivir su cultura de manera genuina.
