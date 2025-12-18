9 modelos y diseños de uñas navideñas para niña: son sencillas, pero muy bonitas

La Navidad es el momento perfecto para añadir un toque de brillo y alegría a cualquier look, incluso al de las más pequeñas. Por eso, estos 9 modelos y diseños de uñas navideñas para niña apuestan por estilos sencillos, tiernos y muy bonitos, ideales para celebrar las fiestas de forma divertida y delicada.

En primer lugar, debes tener en cuenta que tendrás que utilizar esmaltes infantiles, hipoalergénicos y de fácil retirada para cuidar las uñas de las menores, ya que están formulados pensando en la seguridad, salud y cuidado de su piel, que son mucho más delicadas que las de los adultos, según el portal especializado Mayo Clinic.

Las mejores propuestas para llevar en tus uñas en Navidad

Uñas rojas con puntitos blancos: aplica esmalte rojo como base y, con un palillo o dotting tool, coloca pequeños puntos blancos simulando copos de nieve.

aplica esmalte rojo como base y, con un palillo o dotting tool, coloca pequeños puntos blancos simulando copos de nieve. Francesa navideña verde: pinta la uña con esmalte transparente o rosa claro y marca la punta en color verde. Puedes añadir un puntito dorado en una uña.

pinta la uña con esmalte transparente o rosa claro y marca la punta en color verde. Puedes añadir un puntito dorado en una uña. Árbol de Navidad minimalista: usa una base clara y dibuja un pequeño triángulo verde en el centro. Decora con puntitos de colores como esferas.

usa una base clara y dibuja un pequeño triángulo verde en el centro. Decora con puntitos de colores como esferas. Copos de nieve sencillos: con esmalte blanco y un pincel fino, dibuja una cruz y pequeñas líneas en los extremos sobre una base azul claro.

Uñas con reno tierno: en una uña, pinta un círculo café claro, añade dos puntitos negros para los ojos y uno rojo para la nariz.

en una uña, pinta un círculo café claro, añade dos puntitos negros para los ojos y uno rojo para la nariz. Rayas tipo bastón de caramelo: aplica base blanca y, cuando seque, dibuja líneas diagonales rojas finas con un pincel.

aplica base blanca y, cuando seque, dibuja líneas diagonales rojas finas con un pincel. Estrellas doradas: usa una base nude o rosa pastel y coloca stickers de estrellas doradas o dibújalas con esmalte metálico.

usa una base nude o rosa pastel y coloca stickers de estrellas doradas o dibújalas con esmalte metálico. Uñas con gorrito de Santa: pinta la parte superior de la uña en rojo, agrega una línea blanca debajo y un puntito blanco al costado.

pinta la parte superior de la uña en rojo, agrega una línea blanca debajo y un puntito blanco al costado. Uñas con brillo sutil: aplica esmalte transparente con glitter fino solo en la punta o en una uña de cada mano.

Lo que debes tener en cuenta a la hora de pintarte las uñas

Antes de pintarte las uñas, debes asegurarte de que estén limpias y secas. Es importante que uses una base protectora, aplicar el esmalte en capas delgadas y dejar secar bien entre cada una. Por último, tienes que finalizar con un top coat para mayor brillo y duración.