9 modelos y diseños de uñas navideñas para niña: son sencillas, pero muy bonitas
Ideales para las celebraciones decembrinas, estos modelos de uñas para niña destacan por ser sencillos, delicados y llenos de encanto en Navidad.
La Navidad es el momento perfecto para añadir un toque de brillo y alegría a cualquier look, incluso al de las más pequeñas. Por eso, estos 9 modelos y diseños de uñas navideñas para niña apuestan por estilos sencillos, tiernos y muy bonitos, ideales para celebrar las fiestas de forma divertida y delicada.
En primer lugar, debes tener en cuenta que tendrás que utilizar esmaltes infantiles, hipoalergénicos y de fácil retirada para cuidar las uñas de las menores, ya que están formulados pensando en la seguridad, salud y cuidado de su piel, que son mucho más delicadas que las de los adultos, según el portal especializado Mayo Clinic.
Las mejores propuestas para llevar en tus uñas en Navidad
- Uñas rojas con puntitos blancos: aplica esmalte rojo como base y, con un palillo o dotting tool, coloca pequeños puntos blancos simulando copos de nieve.
- Francesa navideña verde: pinta la uña con esmalte transparente o rosa claro y marca la punta en color verde. Puedes añadir un puntito dorado en una uña.
- Árbol de Navidad minimalista:usa una base clara y dibuja un pequeño triángulo verde en el centro. Decora con puntitos de colores como esferas.
- Copos de nieve sencillos: con esmalte blanco y un pincel fino, dibuja una cruz y pequeñas líneas en los extremos sobre una base azul claro.
- Uñas con reno tierno: en una uña, pinta un círculo café claro, añade dos puntitos negros para los ojos y uno rojo para la nariz.
- Rayas tipo bastón de caramelo: aplica base blanca y, cuando seque, dibuja líneas diagonales rojas finas con un pincel.
- Estrellas doradas: usa una base nude o rosa pastel y coloca stickers de estrellas doradas o dibújalas con esmalte metálico.
- Uñas con gorrito de Santa: pinta la parte superior de la uña en rojo, agrega una línea blanca debajo y un puntito blanco al costado.
- Uñas con brillo sutil: aplica esmalte transparente con glitter fino solo en la punta o en una uña de cada mano.
@iv4.blnx #CapCut 🎄uñas de navidad para niñas de 12 años 🎄#uñas💅 #parati #fyp #estoyenflop #navidad #niñas ♬ original sound - 🎶🎧
Lo que debes tener en cuenta a la hora de pintarte las uñas
Antes de pintarte las uñas, debes asegurarte de que estén limpias y secas. Es importante que uses una base protectora, aplicar el esmalte en capas delgadas y dejar secar bien entre cada una. Por último, tienes que finalizar con un top coat para mayor brillo y duración.