La historia de amor de las dos Leyendas Rojas que regresan a la décima temporada de Exatlón México

Zudikey Rodríguez y Pato Araujo son dos Leyendas Rojas que una vez más regresan a Exatlón México 2026, buscando obtener una victoria más en la décima temporada; además de ser competitivos, se destacan por tener una historia de amor que se creo en el reality deportivo.

Todo el romance empezó en la segunda temporada del mismo reality, donde ambos formaban parte del Equipo Rojo, manteniendo una buena química a lo largo de la transmisión, siempre se preocupaban uno del otro ante alguna lesión. Hasta que empezaron a salir formalmente cuando él le pidió que fuera su novia en un estadio, y para el 2020 se comprometieron en plena transmisión.

¿Cuántos hijos tienen Pato Araujo y Zudikey?

Dentro de esa historia de amor entre las dos Leyendas Rojas, ya han tenido dos hijos, pequeños a quienes presumen constantemente en sus redes sociales.

Su primer hijo fue Lian Carlo, quien nació en el 2023, para sorpresa de ambos, al poco tiempo recibieron a la pequeña Antonella para finales del 2024, siendo un momento importante entre la pareja de deportistas.

Sin embargo, la velocista de Exatlón México, en el 2010 experimento el fallecimiento de su primer hijo Ethan quien falleció en un accidente, muerte que le generó mucho dolor, pero que recuerda con mucho cariño al poder convivir con él durante una corta temporada.

¿Qué le pasó a Pato Araujo?

Dentro de la historia de amor, la pareja ha tenido que experimentar momentos difíciles en su vida, en el 2024, Pato Araujo pasó por terrible accidente, ya que durante un circuito del reality se abrió la cabeza al golpear con una barra de metal.

Herida que el provocó un trauma craneal, generándole una hemorragia, por lo que tuvo que se estabilizado por personal médico. Aunque el deportista de alto rendimiento salió adelante, en su momento generó mucho temor por su estado de salud.

¿Cuándo inicia Exatlón México 2026?

La décima temporada de Exatlón México, tendrá inicio el 24 de agosto del 2026, la transmisión comenzará desde las 6:30 de la tarde (tiempo del centro de México).

Reality deportivo en el que podrás ver a todas las Leyendas Rojas y Azules, deportistas de alto rendimiento que se han destacado por participar en repetidas ocasiones en los circuitos, ahora debemos ver cómo se desempeñan en la décima temporada.