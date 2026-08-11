Leyendas Rojas que regresan para la décima temporada de Exatlón México

Cada vez falta poco para el inicio de Exatlón México; ya se han dado a conocer quiénes son las leyendas rojas que van a participar en los intensos circuitos, atletas de alto rendimiento que van a desafiar una vez más sus habilidades para posicionarse entre los mejores.

Del Equipo Rojo se van a incorporar los participantes Paulette Gallardo “Toro Miura”, Zudikey Rodríguez, Aristeo Cazares, Heliud Pulido y Pato Araujo, quienes seguramente nos van a asombrar en la décima temporada.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México 2026?

Aunque ya te mencionamos quiénes son las leyendas rojas de Exatlón México, te detallaremos exactamente de quiénes se tratan, para que puedas conocer de cerca a los deportistas de alto rendimiento en la decima temporada:

Paulette Gallardo

Es una exfutbolista profesional de los Xolos de Tijuana de la liga femenil, además de describirse como una entrenadora personal. Aunque en el 2024 se destacó su participación por ser una de las semifinalistas, sufrió un terrible golpe accidental, lesión que le impidió seguir en la competencia, ya que tuvo que someterse a una recuperación.

Zudikey Rodríguez

La deportista de alto rendimiento, se destaca por ser una velocista, quien ya ha logrado obtener medallas en diversas competencias de Centroamérica, Panamericano e Iberoamericana. Dentro de su participación en el reality deportivo, se destacó en el 2021, ya que era una de las semifinalistas, pero no pudo continuar debido a que familiares se encontraban muy graves de salud debido al COVID-19.

Pato Araujo

El siguiente deportista se trata de Pato Araujo, quien se encuentra casado con Zudikey Rodríguez, con quien formó una familia con dos hijos. Dentro de su carrera deportiva, se destaca su época de futbolista en el Club de las Chivas como mediocampista. En el 2021 y 2024 ha sido campeón del reality deportivo, siendo un bicampeón reconocido.

Aristeo Cazares

Un experto en el parkour, actividad que ha practicado desde corta edad, obteniendo una habilidad única. En el 2019 obtuvo la victoria en el área varonil, logrando posicionarse entre los mejores dentro de todos sus circuitos; posiblemente vaya en busca de otro título más.

Heliud Pulido

Por último, dentro de las Leyendas Rojas que van a estar en la décima temporada de Exatlón México, tenemos a un experto en el canotaje y puntería, otro campeón que se llevó la victoria en el 2020 durante la tercera temporada del reality deportivo.