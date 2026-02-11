Exatlón México: Mario Mono Osuna, Koke Guerrero o Humberto Noriega, ¿quién gana hoy en vivo la Medalla Varonil?

Mati Álvarez se hizo con una presea más en la novena temporada de Exatlón México , pero hoy miércoles 11 de febrero de 2026 se llevará a cabo la pelea por la Medalla Varonil, es por ello que aquí te diremos quién gana este premio, el cual es una vida adicional. Si quieres saber si Mario Mono Osuna, Humberto Noriega o Koke Guerrero, deberás sintonizar la señal de Azteca Uno, el horario para prender la televisión es en punto de las 20:30 horas, o bien da clic aquí .

Benyamin y Karol revelan el lado más divertido de César Villaluz

Antes de ganar el Duelo de los Enigmas, los Rojos tuvieron que vivir un día más en la Barraca. Pero en su clásica sección de preguntas y respuestas, Benyamin Saracho y Karol Rojas ahora tuvieron a César Villaluz como invitado especial, y el campeón del mundo reveló varios datos que pocos conocían.

El Speed Galgo le preguntó al exjugador del Cruz Azul quién le caía mal, y puso el nombre de Adrián Leo como principal, sin embargo, el delantero dijo que no tenía nada en contra de sus compañeros o rivales; sin embargo, dijo que, en un inicio, Humberto Noriega no era mucho de su agrado, pero con el tiempo lo conoció más y ahora sí llevan una buena amistad.

La exigencia de Mario Mono Osuna a sus compañeros Rojos

Por otro lado, Mario Mono Osuna dijo que necesitaba un par de defensas cuando están compitiendo; y se sinceró diciendo que no deben dejar que los Azules se adelante por un marcador tan alto, y es que los celestes iban ganando 6-0, pero Humberto Noriega marcó y de ahí los Rojos acortaron la distancia, pero al final no pudieron y fue cuando el exfutbolista aseguró que, si se dejan ganar por tantas unidades es muy complicado remontarles.

Los Azules se llevaron la Batalla Colosal, la cual fue una experiencia de shopping en punta cana, donde cada uno de los ganadores, en este caso los celestes; podrán gastar 250 dólares en lo que quieran. En la ceremonia previa a la competencia, Valery Carranza dijo que ella iba a comprar unos perfumes y artículos para el cabello.