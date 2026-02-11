Exatlón México: Mono Osuna revela los rivales que quiere eliminar a la brevedad posible

Mario Mono Osuna es uno de los pesos pesados de la novena temporada de Exatlón México , y fue el exfutbolista y capitán de los Rojos quien reveló los nombres que quiere eliminar cuanto antes. De acuerdo con el exjugador de la Liga MX, los participantes Azules que quiere sacar son: Dana Castro, Natali Brito, Ernesto Cázares y Alejandro Aguilar.

Te puede interesar: Exatlón México: ¿Quién gana hoy en vivo la Batalla Colosal? Rojos y Azules quieren hacerse con este premio

¿Por qué Mario Mono Osuna quiere eliminar a estos participantes?

De acuerdo con Mario Mono Osuna, la razón por la que quiere sacar a: Ernesto Cázares, Alejandro Aguilar, Dana Castro y Natali Brito, es porque son los rendimientos más bajos; y aunque esto sea una buena razón, se le añade otro contexto que es, debilitar a sus rivales, pero también haciéndolos que corran más carreras a la hora de competir.

Entonces, aunque sean 4 elementos con bajo rendimiento, les dan aire a sus compañeros e incluso llegan a ganar puntos importantes para su equipo, como el caso de Natali Brito, quien en la segunda Batalla por la Supervivencia del pasado domingo 8 de febrero, le ganó 2-2 a Mati Álvarez y esto trajo como consecuencia un suceso que perjudica mucho a los Rojos, que es la desmoralización de su grupo.

Por otro lado, esta semana 20 de la novena temporada pone en riesgo a las atletas mujeres de cada equipo, es por ello que, ambos grupos deberán ganar las Supervivencias que se vayan a poner a lo largo de este ciclo, aún restan muchos días y solo el buen nivel de cada Rojo y Azul determinará el destino de sus compañeras.

Horario, dónde ver en vivo hoy Exatlón México

Recuerda que, para ver en vivo el programa de Exatlón México es necesario sintonizar la señala de Azteca Uno en un horario de 20:30 horas tiempo del centro del país; el reality deportivo se transmite de lunes a viernes; pero los domingos la hora cambia e inicia a las 20:30 horas y son los días de Eliminación.

¿Quién fue el eliminado del domingo 8 de febrero en Exatlón México?

El eliminado de la semana 19 de la novena temporada de Exatlón México fue Emilio Rodríguez, Spartacus fue al Duelo de Eliminación a lado de Benyamin Saracho y César Villaluz; sin embargo, el atleta de entrenamiento funcional no pudo salir victorioso de la pugna máxima y se despidió del reality deportivo tras haber llegado como refuerzo de lujo.

