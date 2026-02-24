inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Avance | ¡Rojo va con todo y sin mostrar debilidades!

El equipo Rojo promete dejarlo todo en la medalla varonil y el Duelo de los Enigmas… aunque un conflicto podría cambiarlo todo.

Por: Hugo Pantoja

El equipo Rojo está dispuesto a no mostrar ninguna debilidad frente al Azul en Exatlón México. Por eso, darán todo en la medalla varonil y en el Duelo de los Enigmas, buscando reafirmar su fuerza dentro de la competencia. Sin embargo, un posible conflicto podría encender los ánimos y poner a prueba su unión.

