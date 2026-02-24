Exatlón México | Avance | ¡Rojo va con todo y sin mostrar debilidades!

El equipo Rojo está dispuesto a no mostrar ninguna debilidad frente al Azul en Exatlón México. Por eso, darán todo en la medalla varonil y en el Duelo de los Enigmas, buscando reafirmar su fuerza dentro de la competencia. Sin embargo, un posible conflicto podría encender los ánimos y poner a prueba su unión.