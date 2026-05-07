MasterChef 24/7: Conoce las instalaciones donde se llevará a cabo el programa
Durante la conferencia de prensa de la presentación de MasterChef 24/7 pudimos conocer en exclusiva todas las instalaciones donde estarán los participantes del reality.
Este martes 7 de mayo conocimos más detalles de lo que nos espera en MasterChef, siendo esta la primera vez en que mundialmente estará en formato 24/7, por lo que podremos ver absolutamente cada minuto de lo que se viva dentro del reality. Claudia Lizaldi, host digitales, los chefs y maestros ya están listos, solo nos falta conocer a los participantes.