Exatlón México | Karen Núñez confiesa su crisis existencial: el fuerte mensaje que está impactando a sus fans

En las últimas horas, Karen Núñez, ex atleta de Exatlón México, abrió el debate sobre la presión social de terminar una carrera, graduarse y del futuro que se espera, como si la vida tuviera una ruta marcada. Dentro de un mensaje íntimo y reflexivo, Karen confesó que atraviesa una etapa de descubrimiento personal, cuestionando lo que se espera de un estudiante.

La atleta compartió que durante mucho tiempo ha seguido el proceso “tradicional”: Estudiar, avanzar los grados y prepararse para graduarse y cumplir con las metas académicas, pero ahora se enfrenta a una pregunta que le invade: ¿Qué sigue después?

¿Qué dijo Karen Núñez sobre su carrera y su futuro?

Karen fue concreta en señalar que la vida le ha dado la oportunidad de vivir otras experiencias que le han demostrado que la vida va más allá de una carrera. No obstante, también fue clara en señalar que la culpa la invadió, pues teme que el querer vivir otros sueños la juzgue como “una mala profesionalista”,

La presión de ser médico y cumplir expectativas sociales

Karen también habló sobre lo que la gente espera de alguien que estudia medicina: disciplina y entrega total, advirtiendo que incluso el sueño más grande puede volverse pesado cuando se convierte en una obligación.

La reflexión que la hizo explotar también conto con un detalles que llamó la atención: La revelación de su pensamientos gracias a la inteligencia artificial, pues la atleta narró cómo se sumó a un trend viral y le pidió al chat que generara una imagen sobre su vida y lo que se dedican, dando cuenta de que no está dispuesta a dejar todos sus sueños al compartirse. “Nadie me dijo que podía construir varios caminos". Para finalizar, Karen concluyó con un mensaje poderoso, advirtiendo que “no es necesario abandonar todos tus sueños solo por cumplir uno”.