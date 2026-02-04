Exatlón México | Jazmin propone una nueva estrategia dentro del Equipo Rojo y enciende la polémica: ¿Copiaron a los Azules?

Conforme la novena temporada de Exatlón México avanza, la tensión aumenta, como lo demostraron recientemente los miembros del Equipo Rojo, luego de perder La Villa 360 a inicios de semana, marcando su primera derrota de la semana 19, lo que motivó a replantear la estrategia y optar por una “similar” a la adoptada por los Azules. Dejar de lado el “pique”.

Mono reacciona y pide no caer en desesperación al Equipo Rojo

En medio de la presión tras la derrota, Mono tomó la palabra para intentar levantar el ánimo de todos: “No hay que agitarlos”, expresó, reconociendo que obviamente nadie quiere permanecer en una mala racha y menos pasar una noche más dentro de La Barraca Metálica.

¿Los rojos están copiando la táctica del equipo azul?

Dentro de la conversación iniciada por Mono, Jazmin tomó la palabra para proponer en tono directo y “de manera libre” que, cuando se ganen los puntos, lo celebren todos, pero de manera menos abierta. Mono contribuye al señalar que esta estrategia podría reducir la confrontación con la escuadra rival y con ello mejorar sus puntos.

Para Mono, esta estrategia fue ampliamente reconocida, pues advirtió que, dentro de las rivalidades, se puede perder el enfoque y concentrarse más en cómo y a quién celebrarle el punto incluso antes de ganarlo. Para los fans de la novena temporada, esta estrategia suena a la ya implementada en el Equipo Azul, quienes optaron por tener “contacto cero” con el equipo rival.

La polémica crece en Exatlón México y divide a los fans

