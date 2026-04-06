“Me voy más sabio”: Koke Guerrero confiesa lo que nadie vio tras su eliminación de Exatlón México

El tricampeón Koke Guerrero finalmente rompió el silencio tras convertirse en el eliminado de la semana 27 de Exatlón México, en una salida que sorprendió a más de uno, pues el pilar del Equipo Azul, es considerado uno de los mejores competidores de la marca. Koke señaló su participación dentro de la novena temporada como llena de retos, cambios emocionales y momentos que marcaron su crecimiento profesional.

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La eliminación del pilar Azul, ocurrió en un momento lleno de intensidad frente a Leo, dejando en claro que a pesar de las victorias entre semana, la tensión es tangible dentro de la escuadra azul.

El aprendizaje que se lleva de la temporada

Koke expiró que su paso por Exatlón México lo ayudó a madurar y fortalecer su mentalidad, además de destacar que logró conectar con sus compañeros de manera más profunda, más humana, incluso advirtiendo que se sintió como una figura de liderazgo dentro del equipo.

Para Koke una de las partes más relevantes de su experiencia por la novena temporada, fue coincidir con personas que dejaron huella en su vida, reconociendo que la convivencia y el apoyo del equipo fue fundamental ante los momentos más complicados.

Su despedida del Equipo Azul y el momento más difícil

El deportista confesó que las últimas semanas que vivió dentro del reality fueron las más complicadas, pues advirtió que el equipo no supo encontrar estabilidad dentro de la contienda, lo que influyó directamente en su rendimiento, también expresó que tras su salida vivió una de las despedidas más difíciles de su vida en especial el despedirse de Evelyn con quien formó un gran vínculo dentro de la novena temporada.

Para finalizar Koke Guerrero, agradeció la oportunidad que le brindó la novena temporada de Exatlón méxico, de vivir momentos únicos, asegurando que su paso por la contienda sin duda marcó un cambio importante en su vida personal y profesional.