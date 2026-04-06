Exatlón México: Rojo o Azules, descubre quién gana el Juego por la Ventaja hoy en vivo por Azteca Uno

La semana 28 de Exatlón México inicia hoy lunes 6 de abril de 2026 con una competencia bastante importante para Rojos y Azules, sin embargo, quienes llegan a este nuevo ciclo muy heridos son los celestes, y es que dicho equipo lo hace sin Koke Guerrero, el tricampeón de la marca no pudo ante Adrián Leo en el más reciente Duelo de Eliminación; sin embargo, como el reality deportivo debe seguir, descubre quién gana el Juego por la Ventaja en vivo por la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país o bien, da clic aquí para ver todo el contenido exclusivo como: fotos, videos y programas completos.

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Koke Guerrero y Adrián Leo protagonizaron uno de los mejores Duelos de Eliminación

Uno de los Duelos de Eliminación más apasionantes de toda la novena temporada de Exatlón México se dio el pasado domingo 5 de abril de 2026 cuando Adrián Leo y Koke Guerrero protagonizaron una pelea por la permanencia muy extrema; y es que, de acuerdo con Antonio Rosique, la Máxima Autoridad habría contabilizado más de 15 carreras en total.

Cabe señalar que, tanto Mufasa como el Hechicero del Aire ocuparon todas sus medallas conseguidas a lo largo de la presente campaña, sin embargo, fue el pelotero mexicano quien terminó con el sueño de su compañero y amigo, a quien al final le reveló que, él lo consideraba como un hermano mayor.

Evelyn Guijarro y Adrián Leo destrozados por la eliminación del Hechicero del Aire

Tras tirar el último cubo, quien se quebró en llanto fue Adrián Leo quien le pidió disculpas a su compañero, amigo, hermano y mentor; de hecho, en el programa se escucha cómo el beisbolista le pide disculpas y le dice que lo considera un hermano. Quien también se vio muy afectada fue Evelyn Guijarro, quien no paró de llorar en la ceremonia de despedida, y con ello ahora tuvo que soportar la salida de Doris del Moral y del tricampeón de la marca, 2 de sus mejores amigos.