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Momento conmovedor en Exatlón México: Los Atletas Azules se reencuentran con sus seres queridos por video llamada

Emoción pura: Los Azules se quiebran al ver a sus familias tras meses dentro de la novena temporada de Exatlón México.

En un momento lleno de emociones, El Equipo Azul de Exatlón México vivió una conmovedora videollamada con sus seres queridos, reflejando el impacto emocional de la competencia. Alexis confesó no encontrar palabras, Valery notó cambios en su familia y compartió un instante especial con su madre. Leo se sorprendió al ver a todos, mientras Katia reconoció la fortaleza que obtuvo tras hablar con sus padres.

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