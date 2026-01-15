¿Qué pasó en el Equipo Azul? La polémica que estalló pese a sus victorias en Exatlón México

Durante las últimas semanas, El Equipo Azul se ha consolidado como una de las escuadras más fuertes de Exatlón México, pues su dominio dentro de la novena temporada ha sido tema de conversación y les ha otorgado un estatus como “equipo unido”. No obstante, esta aparente fortaleza se vio señalada recientemente cuando Kate, Ernesto, Leo y más miembros del equipo protagonizaron una discusión que escaló a manotazos y gritos, todo por el método de preparación de la comida.

La advertencia de Rosique y la presión de la mitad de temporada

Rosique ha sido enfático al señalar que la novena temporada está llegando a un punto clave: “la mitad del proceso”, etapa en la que el desgaste físico, mental y emocional comienzan a pasar verdadera factura. A estas alturas, cada error, cada decisión y cualquier detalle puede convertirse en detonante, tanto para bien como para mal.

La comida que desató el conflicto en el Equipo Azul

El conflicto interno del Equipo Azul inició con una situación aparentemente cotidiana cuando Kate se encontraba por preparar los alimentos para toda la escuadra, decidiendo llenar una olla con agua directamente de la llave corriente, acto que provocó la inmediata molestia de Ernesto, quien reclamó que esa práctica no era adecuada ni saludable, alegando que el agua corriente contiene cloro.

Reclamos, defensas y tensión al límite

El aparente conflicto escaló cuando Leo intervino para defender a Kate, lo que provocó una confrontación directa entre varios miembros del equipo, elevando lo que comenzó como una diferencia de opiniones a reclamos más intensos, gestos evidentes de molestia y hasta gritos, que provocaron que los seguidores del equipo rompieran esa imagen de armonía que hasta ahora dominaba.

¿Se fractura la unión del Equipo Azul?

A pesar de que la dinámica dentro del Equipo Azul continuó de manera cotidiana, este amargo episodio dejó en claro que, incluso en los equipos fuertes, las tensiones internas pueden surgir en cualquier momento. Ahora es importante tomar en cuenta que, con la competencia avanzando, los enfrentamientos serán cada día más decisivos, lo que elevará la tensión grupal e individual y solo la resiliencia y la fortaleza mental los ayudarán a seguir dentro de la novena temporada de Exatlón México.