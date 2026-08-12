Cuál es el mejor momento para enfriar tu casa y ahorrar en aire acondicionado

El mejor momento para enfriar la casa y ahorrar en aire acondicionado es antes de que el interior alcance temperaturas demasiado elevadas, especialmente durante las horas de mayor radiación solar. La estrategia no consiste necesariamente en encender el equipo al máximo cuando el ambiente ya está muy caliente, sino en combinar el uso con persianas, cortinas, ventilación y otras medidas que reduzcan la entrada de calor.

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Durante una ola de calor, una vivienda puede acumular energía térmica en paredes, techos, pisos y muebles. Cuando esto ocurre, el equipo debe trabajar durante más tiempo para recuperar una temperatura confortable.

Por eso, anticiparse al aumento de temperatura exterior y limitar la radiación solar directa puede ser más eficiente que intentar enfriar rápidamente una habitación que ya está sobrecalentada. Esta es la manera de hacerlo.

¿A qué hora conviene enfriar la casa para gastar menos electricidad?

No existe una hora universal que funcione para todas las viviendas, ya que influyen el clima, la orientación de las ventanas, el aislamiento y el tipo de aire acondicionado. Una estrategia eficiente consiste en evitar que el calor ingrese durante las horas más calurosas y utilizar el equipo de forma moderada cuando sea necesario.

En muchos lugares, la temperatura exterior comienza a subir con fuerza desde finales de la mañana y alcanza sus valores más altos durante la tarde. Por eso, antes de ese período conviene cerrar persianas o cortinas que reciben sol directo y mantener cerradas las puertas y ventanas mientras el aire acondicionado está funcionando.

Estas son algunas medidas recomendadas por organismos especializados en eficiencia energética:



Cerrar persianas y cortinas antes del pico de calor: reducir la radiación solar directa ayuda a limitar el calentamiento de las habitaciones.

reducir la radiación solar directa ayuda a limitar el calentamiento de las habitaciones. Enfriar de manera anticipada y moderada: evitar que la vivienda alcance temperaturas extremas puede disminuir el tiempo que necesita funcionar el equipo para recuperar el confort.

evitar que la vivienda alcance temperaturas extremas puede disminuir el tiempo que necesita funcionar el equipo para recuperar el confort. Ajustar el termostato sin exagerar: el Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda utilizar temperaturas interiores razonables y elevar el ajuste cuando la vivienda está desocupada.

el Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda utilizar temperaturas interiores razonables y elevar el ajuste cuando la vivienda está desocupada. Mantener puertas y ventanas cerradas mientras funciona el aire acondicionado: así se evita que el equipo pierda parte del aire enfriado.

así se evita que el equipo pierda parte del aire enfriado. Utilizar ventiladores de forma complementaria: pueden mejorar la sensación térmica y permitir utilizar una temperatura de consigna algo más elevada.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) también ha señalado que los equipos de refrigeración pueden representar una parte importante de la demanda eléctrica durante los períodos de calor extremo. Mejorar la eficiencia de los sistemas y reducir la necesidad de refrigeración son estrategias relevantes tanto para el consumo doméstico como para la demanda energética general.

¿Cómo usar el aire acondicionado de forma más eficiente durante una ola de calor?

Además del horario, el estado del equipo y las características de la vivienda tienen un impacto considerable. Un aire acondicionado con filtros sucios o con problemas de mantenimiento puede necesitar más energía para proporcionar el mismo nivel de refrigeración.

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) recomienda mantener los filtros limpios y realizar el mantenimiento correspondiente para que los sistemas funcionen correctamente. También aconseja utilizar termostatos programables o inteligentes cuando sea posible, ya que permiten adaptar el funcionamiento del equipo a los horarios de ocupación.

Para reducir el consumo durante los días de calor intenso, se puede seguir una rutina sencilla:



Por la mañana: aprovechar las temperaturas exteriores más bajas cuando sea posible para ventilar la vivienda, especialmente si el aire exterior está más fresco que el interior. Antes de que aumente la radiación solar: cerrar persianas, cortinas o toldos en las ventanas expuestas al sol. Durante las horas de mayor calor: mantener el ambiente cerrado y utilizar el aire acondicionado a una temperatura moderada. Por la noche: si la temperatura exterior desciende lo suficiente y la calidad del aire lo permite, apagar el equipo y ventilar puede ayudar a renovar el aire y liberar parte del calor acumulado.

También es importante evitar establecer temperaturas extremadamente bajas con la intención de enfriar más rápido. El aire acondicionado no necesariamente reducirá la temperatura a mayor velocidad por fijar un objetivo muy bajo, pero sí puede permanecer funcionando durante más tiempo.