Esta es la razón por la que los gatos se suben a los lugares altos, según veterinarios expertos

Los gatos suelen subirse a lugares altos porque desde allí pueden observar su entorno, sentirse protegidos y descansar lejos de posibles amenazas. Veterinarios y especialistas en comportamiento felino explican que esta conducta está relacionada con los instintos naturales de la especie, que históricamente utilizó espacios elevados para vigilar el territorio y evitar peligros.

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Por eso, encontrar a un gato sobre un armario, una biblioteca o la parte superior de un mueble no necesariamente indica que esté buscando llamar la atención. La altura también puede ofrecerles un espacio tranquilo cuando necesitan alejarse del movimiento de la casa.

Para un animal que valora el control de su territorio, disponer de lugares elevados puede contribuir a disminuir situaciones de estrés. Pero también le permite decidir cuándo acercarse a las personas o a otros animales.

¿Por qué los gatos prefieren los lugares altos?

La explicación está vinculada principalmente con el comportamiento natural de los felinos. La American Association of Feline Practitioners (AAFP) reconoce la importancia de proporcionar a los gatos recursos ambientales que les permitan esconderse, descansar y controlar su entorno, mientras que organizaciones de bienestar animal como la RSPCA recomiendan ofrecer espacios elevados como parte de un ambiente adecuado para estos animales.

Estas son las principales razones por las que un gato busca la altura:



Sensación de seguridad: desde una posición elevada puede observar lo que ocurre a su alrededor y mantenerse alejado de situaciones que percibe como amenazantes.

desde una posición elevada puede observar lo que ocurre a su alrededor y mantenerse alejado de situaciones que percibe como amenazantes. Control del territorio: la altura le proporciona una perspectiva amplia del espacio y puede ayudarlo a controlar visualmente diferentes zonas de la vivienda.

la altura le proporciona una perspectiva amplia del espacio y puede ayudarlo a controlar visualmente diferentes zonas de la vivienda. Instinto felino: trepar y utilizar superficies elevadas forma parte del repertorio natural de comportamiento de los gatos.

trepar y utilizar superficies elevadas forma parte del repertorio natural de comportamiento de los gatos. Descanso y tranquilidad: una repisa o plataforma alta puede convertirse en un lugar donde el animal duerma sin ser molestado.

una repisa o plataforma alta puede convertirse en un lugar donde el animal duerma sin ser molestado. Curiosidad: los gatos son animales exploradores y suelen investigar cambios, objetos y zonas nuevas dentro de su territorio.

¿Es bueno dejar que un gato se suba a muebles y estanterías?

En general, proporcionar lugares elevados puede ser beneficioso siempre que sean seguros y estén adaptados al animal. En lugar de intentar eliminar por completo este comportamiento, los especialistas suelen recomendar ofrecer alternativas apropiadas, como árboles para gatos, estantes firmes o plataformas diseñadas específicamente para mascotas.

La clave está en evitar que la búsqueda de altura lo exponga a accidentes. Antes de permitir que utilice un mueble determinado conviene comprobar que sea estable y que pueda soportar su peso. También es importante retirar objetos que puedan caer cuando el gato salte o se desplace.

En viviendas con otros animales o con niños pequeños, las zonas elevadas pueden tener una función adicional: crear un refugio al que el gato pueda acceder cuando quiera descansar sin ser molestado. Si comienza de repente a buscar lugares altos de manera mucho más frecuente, se muestra inquieto, se esconde durante largos períodos o presenta otros cambios de conducta, conviene observar la situación y consultar con un veterinario.

Un cambio brusco en el comportamiento puede tener distintas causas y no siempre debe atribuirse únicamente a sus instintos. En cambio, si simplemente disfruta de dormir sobre una repisa, observar desde un armario o descansar en la parte superior de un mueble seguro, se trata de una conducta habitual que forma parte de su naturaleza felina.