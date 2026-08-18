Lista COMPLETA de NUEVOS atletas que entran al Equipo Rojo para la décima temporada de Exatlón México

Estamos a solo unos días de que inicie la décima temporada de Exatlón México, para volver a hacer historia como reality deportivo y mantenernos al filo del asiento cada noche. Para esta ocasión regresan varias leyendas consagradas, pero también hay atletas que todavía no conoces y se perfilan para convertirse en tus favoritos. A continuación te decimos quiénes son los nuevos atletas del Equipo Rojo y a qué se dedican.

Recuerda que la décima temporada de Exatlón México comienza el lunes 24 de agosto, en punto de las 6:30 P.M. Podrás disfrutarlo por la señal de Azteca UNO en televisión abierta, en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo.

Los nuevos atletas del Equipo Rojo en la décima temporada de Exatlón México

1. Montse Mejía

Originaria de San Luis Potosí y con residencia en Nuevo León, Montserrat Mejía es raquetbolista profesional y también estudió para ser cirujano dentista. Entre sus triunfos se encuentra el campeonato de Mile High Open 2025 y la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Actualmente tiene 26 años de edad.

2. Anaid Torres

A sus 25 años de edad, Anaid Torres se desempeña en el atletismo profesional, especializada en los 400 y 800 metros. Originaria de Jalisco, ha representado a México en el Mundial de Relevos 2026, en Botsuana.

3. Pablo Franco

Desde los 3 años Pablo Franco practica beisbol y su pasión lo llevó a dedicarse al deporte de manera profesional. El nuevo atleta de alto rendimiento del Equipo Rojo tiene 26 años de edad y es originario de la Ciudad de México.

4. Jerry Lizárraga

Es originario de Sinaloa y tiene 31 años de edad. Es coach de entrenamiento funcional y desde hace años se ha preparado con la intención de formar parte de Exatlón México, considerado uno de sus mayores sueños. En la décima temporada debutará con el Equipo Rojo y tiene todo para llegar a convertirse en leyenda.