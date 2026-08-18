Lista COMPLETA de NUEVOS atletas que entran al Equipo Rojo para la décima temporada de Exatlón México
Ellos son los nuevos atletas del Equipo Rojo que formarán parte de la décima temporada de Exatlón México. ¿Las próximas leyendas del reality deportivo?
Estamos a solo unos días de que inicie la décima temporada de Exatlón México, para volver a hacer historia como reality deportivo y mantenernos al filo del asiento cada noche. Para esta ocasión regresan varias leyendas consagradas, pero también hay atletas que todavía no conoces y se perfilan para convertirse en tus favoritos. A continuación te decimos quiénes son los nuevos atletas del Equipo Rojo y a qué se dedican.
Recuerda que la décima temporada de Exatlón México comienza el lunes 24 de agosto, en punto de las 6:30 P.M. Podrás disfrutarlo por la señal de Azteca UNO en televisión abierta, en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo.
Los nuevos atletas del Equipo Rojo en la décima temporada de Exatlón México
1. Montse Mejía
Originaria de San Luis Potosí y con residencia en Nuevo León, Montserrat Mejía es raquetbolista profesional y también estudió para ser cirujano dentista. Entre sus triunfos se encuentra el campeonato de Mile High Open 2025 y la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Actualmente tiene 26 años de edad.
2. Anaid Torres
A sus 25 años de edad, Anaid Torres se desempeña en el atletismo profesional, especializada en los 400 y 800 metros. Originaria de Jalisco, ha representado a México en el Mundial de Relevos 2026, en Botsuana.
3. Pablo Franco
Desde los 3 años Pablo Franco practica beisbol y su pasión lo llevó a dedicarse al deporte de manera profesional. El nuevo atleta de alto rendimiento del Equipo Rojo tiene 26 años de edad y es originario de la Ciudad de México.
4. Jerry Lizárraga
Es originario de Sinaloa y tiene 31 años de edad. Es coach de entrenamiento funcional y desde hace años se ha preparado con la intención de formar parte de Exatlón México, considerado uno de sus mayores sueños. En la décima temporada debutará con el Equipo Rojo y tiene todo para llegar a convertirse en leyenda.