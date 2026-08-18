Qué pasa si preparas la comida de espaldas a la puerta, según el Feng Shui

El Feng Shui es una de las prácticas más antiguas que existe y que tiene como fin encontrar la armonía dentro del hogar con la combinación de los elementos y lograr así que fluya la energía vital o Chi por todos los espacios. Además, suele dar diversos rituales para que todo se encuentre en orden y contribuya a la prosperidad económica. En este caso, explicaron cuál es el significado que una persona cocine de espaldas a la puerta y qué consecuencias o beneficios puede tener.

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Para el Feng Shui, cada parte del hogar su significado y su importancia para encontrar la armonía y es que para esta disciplina de origen china, cada uno aportará lo suyo para que el Chi pueda fluir libremente por todos los espacios. En este caso, la cocina es el lugar donde más pasa el tiempo y si hay algo a tener en cuenta es la organización y el diseño de la misma para evitar bloqueos energéticos.

Importancia de la cocina para el Feng Shui

La cocina para el Feng Shui es el corazón del hogar y representa la prosperidad, la abundancia y al ser el lugar donde se preparan los alimentos que nutrirán a la familia, influirá en la vitalidad. Lo que seguro no sabías, es que la posición en donde cocines y prepares los alimentos puede tener sus consecuencias, como en este caso hacerlo de espalda a la puerta.

Qué pasa si preparas la comida de espaldas, según el Feng Shui

Para el Feng Shui, si una persona cocina dándole la espalda a la puerta porque al ingresar la energía y no estar viendo la entrada, puede generar tensión, incomodidad o estrés y si bien estas emociones no llegan a percibirse, terminarán produciendo un efecto negativo en las personas; como mala suerte en las finanzas, experiencias malas en lo personal y hasta en lo afectivo.

Por otro lado, es que el Feng Shui recomienda siempre preparar los alimentos mirando siempre la puerta de la cocina para que se genere tranquilidad y confianza. Además, recomienda separar las zonas de fuego y agua porque la energía negativa puede verse alterada en la cocina.