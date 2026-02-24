Exatlón México HOY 24 de febrero: ¿Quién gana la Medalla Femenil, Rojas o Azules?

Exatlón México no da tregua y esta noche del 24 de febrero del 2026 llega la medalla, la cual se espera que transforme la semana 22. Para los atletas y los fans, esta novena temporada ha estado marcada por una intensa rivalidad entre la escuadra Roja y la escuadra Azul, por lo que cada punto se pelea como el último; por ello la duda que ronda en el aire es: Rojos o Azules: ¿Quién se lleva la medalla femenil de esta noche?

Recientemente, Rosique ha señalado que esta temporada es sin duda una de las que más nieves ha mostrado a lo largo de los años, pues los atletas salen a la pista sabiendo que no solo se compite por el honor, sino también por marcar su nombre dentro de la historia del reality deportivo más demandante de todos los tiempos.

¿Qué significa ganar la Medalla Femenil en Exatlón México?

Para las atletas, el ganar la medalla de esta noche no solo es un reconocimiento a su garra deportiva individual, sino que también se convierte en un factor decisivo que podría marcar el rumbo de toda la semana 22 y de la novena temporada en sí. Ante el aumento de presión en cada circuito, las atletas saben que solo la calma mental definiría quién se lleva el premio.

Rojas vs. Azules: Así llegan a la competencia

Es importante señalar que ambos equipos atraviesan momentos de alta tensión, pues los Azules han demostrado consistencia dentro de gran parte de la temporada, mientras que los Rojos han respondido con garra en situaciones clave. Para los fans, este equilibrio entre experiencia y resistencia física será fundamental, más aún si se toma en cuenta que la novena temporada entró en su fase de resistencia.

Pronóstico y expectativas del 24 de febrero

Dentro de la conversación digital, las especulaciones sobre qué equipo podría dominar la medalla femenil de esta noche van en aumento. Para una parte de los seguidores, serán los Azules los que dominen una vez más el circuito, mientras que para otros será la garra que define a los Rojos la que se haga presente y se lleve la presea.

Hasta ahora, lo único cierto es que la batalla de esta noche promete un encuentro cerrado y emocionante, por lo que, si no te quieres perder el resultado final, sigue toda la transmisión en directo por Azteca UNO en punto de las 8:30 de la noche, hora del centro, y por todas nuestras redes digitales.