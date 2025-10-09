Exatlón México | Mejores Momentos |Celebraciones, estrategias y rivalidades: así se vive la semana más intensa en Exatlón México

El ambiente en Exatlón México se encuentra al rojo vivo tras el último enfrentamiento, donde El Equipo Azul logró una contundente victoria que desató emociones encontradas dentro y fuera de la arena. Los atletas azules celebraron su triunfo con energía y unión, mientras que en el Equipo Rojo la frustración comenzó a notarse, con gestos serios, silencio y estrategias en preparación para la siguiente competencia.