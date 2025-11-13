Exatlón México | Mejores Momentos | Azules celebran la medalla, pero la Villa 360 sigue en riesgo: ¿Quién tendrá la gran ventaja?
La medalla es azul, pero el verdadero premio aún arde: La Villa 360. Ambos equipos entran en modo guerra.
En una noche vibrante dentro de Exatlón México, los mejores momentos estuvieron marcados por el triunfo del Equipo Azul, que celebró la Medalla Varonil gracias a Alexis, quien atribuyó su victoria al entrenamiento arduo que mantiene día tras día, aunque la emoción se mezcló con la tensión, pues La Batalla por La Villa 360 está más encendida que nunca.
