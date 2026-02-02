Exatlón México | Mejores Momentos | “Gran talento”: Mati y Ernesto reaccionan al intenso Draft Femenil de la semana 19

El Draft Femenil de Exatlón México dejó fuertes reacciones entre los atletas, luego de que Mati asegurara que le gustó más que el varonil por el alto nivel mostrado, mientras Ernesto expresó la emoción de ver competir a su hermana María, quien dejó claro que busca escribir su propia historia sin importar la escuadra, en tanto Valery y Nataly reconocieron que la energía del Equipo Azul se ha visto afectada por una presión constante desde el primer día.