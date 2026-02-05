Exatlón México | Mejores Momentos | “Tengo fe en ella”: Ernesto apuesta todo por su hermana rumbo al boleto de la décima temporada
Ernesto no pudo ocultar lo que siente al ver a su hermana competir por el gran boleto, mientras Jazmín protagonizó un momento inesperado al acercarse a Ella para motivarla.
La tensión por el boleto rumbo a la décima temporada de Exatlón México sigue creciendo, y ahora Ernesto habló abiertamente sobre lo especial que es para él ver competir a su hermana. Mientras del otro lado Jazmín sorprendió al acercarse a Ella para motivarla, regalándole un momento emotivo lleno de aprendizaje y energía positiva.