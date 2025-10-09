Exatlón México | Mejores Momentos | Un equipo celebra y otro se fractura tras la entrega de la medalla
La medalla ya tiene dueño, pero el festejo no fue igual para todos. Las tensiones internas comienzan a hacer ruido en Exatlón México.
La Batalla por la Medalla en Exatlón México dejó al descubierto la verdadera cara de la competencia. Tras una jornada llena de velocidad, fuerza y precisión, la medalla fue entregada y el equipo ganador no tardó en festejar su triunfo con euforia, sabiendo que cada victoria fortalece su unión y confianza.
