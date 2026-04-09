Exatlón México | Mejores Momentos | Racha Azul imparable: Alexis lidera victoria y preocupa al Equipo Rojo
Los Azules celebran la victoria y aumentan la presión dentro de la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México.
El Equipo Azul vuelve a imponerse en La Supervivencia de la mano de Alexis, fortaleciendo su posición en la competencia. Evelyn celebra mantenerse en equipo, mientras que los Rojos reconocen errores en su desempeño. Benyamin admite que el inicio no fue favorable y Mati señala que, mientras los Azules destacan, ellos no han logrado reaccionar dentro de Exatlón México.