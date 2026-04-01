Exatlón México | Mejores Momentos | Mati admite mal inicio de semana y Koke deja contundente mensaje sobre campeonatos

La tensión aumenta en El Equipo Rojo de Exatlón México luego de un complicado inicio de semana. Mati reconoció que el triunfo era necesario para recuperar confianza, mientras Leo habló del intenso enfrentamiento vivido. Por su parte, Koke dejó una frase contundente que ya genera debate: Un campeonato no define a un atleta, pero tres podrían marcar la diferencia.

