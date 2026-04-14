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Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Choque de mentalidades! Rojos luchan contra la presión y Azules sueñan con el título

Presión en Rojos, confianza total en Azules dentro de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México.

La tensión se apodera del equipo Rojo en Exatlón México, donde Humberto pidió dejar el ego y afrontar los momentos difíciles con fortaleza. Mientras tanto, los Azules viven un ambiente completamente distinto, llenos de confianza y convencidos de que pueden llevarse la temporada. Dos mentalidades opuestas que marcan el rumbo de la competencia.

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