Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Choque de mentalidades! Rojos luchan contra la presión y Azules sueñan con el título

La tensión se apodera del equipo Rojo en Exatlón México, donde Humberto pidió dejar el ego y afrontar los momentos difíciles con fortaleza. Mientras tanto, los Azules viven un ambiente completamente distinto, llenos de confianza y convencidos de que pueden llevarse la temporada. Dos mentalidades opuestas que marcan el rumbo de la competencia.

