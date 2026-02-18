Exatlón México | Mejores Momentos | “No sé si es su mala racha”: Doris lanza fuerte comentario tras ganarle a Mati

Doris celebró con emoción su victoria ante Mati en Exatlón México y confesó que no sabe si el resultado se debe a una mala racha de su rival o a que sus entrenamientos finalmente están dando frutos. El Equipo Azul se mostró motivado tras el triunfo, mientras que Mono admitió que le dolió perder el premio de la Batalla Colosal, dejando golpeado al Equipo Rojo.