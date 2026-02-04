Exatlón México | Mejores Momentos | Preocupación por Mati: Admite que compite “en automático” y no logra conectar
Mientras los Azules celebran su racha y mantienen viva la tradición de José, Mati sorprende al abrir su corazón y confesar que emocionalmente está al límite dentro de Exatlón México.
En Exatlón México, el equipo Azul continúa con el ánimo encendido tras mantenerse en victoria, mientras Evelyn aseguró que su esencia sigue presente dentro de la competencia. No obstante, el momento más impactante llegó cuando Mati rompió en llanto frente a sus compañeros y confesó que se siente desconectada, compitiendo “en automático”.