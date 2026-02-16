inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | Alexis revela su sospecha y Doris lanza advertencia tras arrancar perdiendo

La semana arrancó con energía en Exatlón México: Rojos celebran su ventaja, pero del lado Azul ya huele a estrategia.

Exatlón México

Por: Hugo Pantoja

Benyamin aseguró que el equipo comenzó la semana 21 ganando en Exatlón México y con un ambiente relajado, mientras Mati celebró la ventaja obtenida, aunque recordó que deben usarla con inteligencia porque las todos siguen en riesgo. Del lado Azul, Alexis y su escuadra advirtió que perder la ventaja pesa y sospecha que Rojos la usarán rumbo a La Villa 360.

