Paulette Gallardo sufre fuerte accidente en circuito de Exatlón México: Esto fue lo que pasó

La noche de ayer Paulette Gallardo del Equipo Rojo encendió las alarmas y preocupó a todos en su equipo después de que se tuviera que detener su encuentro Valery durante La Batalla por La Ventaja.

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¿Qué le pasó a Paulette?

Casi al iniciar la carrera, Paulette se encontraba por pasar la zona de espacios reducidos del circuito, cuando impactó con una de las estructuras lo que provocó que diera un grito desgarrador que alertó a todos dentro de la contienda. Posteriormente los servicios médicos tuvieron que acudir para verificar el estado de salud de la atleta.

La Máxima Autoridad de Exatlón México tuvo que detener el circuito para que los servicios de emergencia acudieron a revisar a la atleta, quien presentaba dolor en la mano. Durante la revisión, el servicio médico aseguró que el incidente tendría que ser valorado con una radiografía, pero aseguró que en el peor de los casos, se trataba de una fractura en el dedo.

¿Qué pasará con el futuro de la atleta Roja dentro de la contienda?

De acuerdo con lo que se vio dentro del programa, la salud de la atleta no se encontraba en riesgo inminente, pero los servicios de emergencia dejaron en claro que era necesario que acudiera para una mejor valoración.

Ante lo sucedido tanto Rosique como los miembros de su equipo se encontraban en espera de más noticas ya que la tensión creció cuando se advirtió que el dedo lastimado se vía "chueco".

¿Qué pas con los atletas cuando se lastiman?

Dentro de una competencia como lo es Exatlón México, cada lesión representa un fuerte problema ya que los atletas de alto rendimiento deben encontrarse en óptimas condiciones para poder enfrentar los desafíos que exigen cada punto en disputa.

Para los fans de la novena temporada de Exatlón México y en especial de La Escuadra Roja, lo único cierto es que solo será cuestión de horas para que se pueda conocer el estado de salud de Paulette. No te pierdas nada de la semana 30 solo por Azteca Uno y por todas nuestras redes sociales.