El adiós de una leyenda: Aristeo Cázares deja Exatlón México tras fuerte accidente

El día de ayer, 20 de octubre del 2025, Aristeo Cázares abandonó la novena temporada de Exatlón México, debido a una lesión que sufrió en una de sus rodillas, accidente que sufrió durante la eliminación del domingo pasado. Tras el incidente, los servicios médicos tuvieron que llevarlo de emergencia para que recibiera atención médica, mientras que Rosique optó por detener la competencia de manera inmediata.

¿Qué fue lo que marcó su salida?

Este incidente ocurrió mientras Aristeo competía en el Duelo de Eliminación. Al cruzar un área de fuego, perdió el equilibrio y resbaló, impactando de manera directa en su rodilla. De primera mano, el servicio médico señaló “una lesión del ligamento cruzado y menisco”.

Ante los sucedidos La Máxima Autoridad, confirmó que Aristeo deberá someterse a tratamiento médico, por lo que dio por terminada su participación dentro de novena temporada de Exatlón México, advirtiendo además que su lesión no solo requiere de intervención médica, sino también de un periodo de recuperación que lo mantendrá fuera de las competencias por bastante tiempo.

La familia de Exatlón México se despide de Aristeo

Tanto para los fans, como para los demás competidores, el impacto de la salida de Aristeo de la competencia, pues tanto compañeros y rivales se reunieron para despedir a Aristeo entre lágrimas, abrazos y palabras de aliento. Rosique expresó su frustración por lo ocurrido, reconociendo que “una fracción de segundo” dejando en claro su deseo de volver más fuerte.

¿Qué significa la salida de Aristeo para el Equipo Rojo?

La salida de Aristeo no solo es una baja física y contar con un atleta menos, sino que, debido a su presencia, su salida representa un fuerte golpe emocional para todo el equipo, pues su ausencia deja en calor que no importa la experiencia, el deseo de ganar ni el ego, sino la combinación de todo eso y una pizca de buena suerte.

¿Qué sigue para Aristeo Cázares?

De acuerdo con lo que se ha revelado hasta el momento, Aristeo se retira de la novena temporada de Exatlón de manera definitiva, aunque se dejó en claro que durante la contienda se mantendrá informando sobre el estado de salud del atleta, dejando una luz de esperanza para los fans del reality deportiva más demandante de México.

