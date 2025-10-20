Aristeo Cázares fuera de combate: todo lo que sabemos del accidente en Exatlón México

Este pasado domingo, dentro de la novena temporada del reality deportivo más popular: Exatlón México, Aristeo Cázares, sufrió un aparatoso accidente en plena competencia que encendió más de una alarma, al sufrir un aparatoso accidente en plena competencia que le provocó un intenso dolor en la rodilla, mencionando incluso que sentía que “se le había movido”, motivo por el cual tuvo que ser llevado de emergencia para recibir atención médica.

¿Cómo ocurrió el incidente?

De acuerdo con lo que se ha mencionado, el accidente se registró cuando Aristeo participaba en el circuito de eliminación. Al superar la primera parte de la prueba, uno de los obstáculos, donde se encontraban piezas de madera y arena suelta, provocó que tropezara, lo que le causó un fuerte dolor en la rodilla, causando que el atleta cayera y quedara tendido en el circuito.

El rápido actuar de La Máxima Autoridad y del equipo

Como se pudo observar dentro de la transmisión, la producción de Exatlón México, los atletas de ambos equipos acudieron al escuchar los lamentos de Aristeo por el intenso dolor. Por otra parte, Rosique, poco después de supervisar la salida de Aristeo por parte de los servicios médicos, optó por parar la competencia, dejando suspendido El Duelo de Eliminación.

¿Qué repercusiones tiene para su permanencia?

La pregunta que todos los fans del reality deportivo más importante del momento, es qué pasará con Aristeo dentro de la novena temporada de Exatlón México, pues la posibilidad de que tenga que abandonar los circuitos o pasar a un tratamiento de recuperación es real, lo que no solo afectará al atleta, sino a todo su equipo y en especial a la moral de su hermano Ernesto Cázares quien se ha visto visiblemente preocupado por la situación.

!Ultima Hora¡ Ernesto Cázares rompe el silencio tras la lesión de su hermano Aristeo: ‘Estoy en shock’ [VIDEO] Ernesto rompe el silencio tras el fuerte momento que vivió en Exatlón México: Su hermano Aristeo se lesionó la rodilla y la incertidumbre crece.

Exatló México novena temporada

Lo que sí es una realidad, es que solo quedará esperar el resultado del parte médico oficial, el cual determinara la gravedad real sobre la lesión y decidirá si Aristeo podrá regresas al circuito o tras un breve periodo de recuperación como el que está viviendo Doris, o será necesario que el atleta abandone la competencia. Si quieres saber el futuro de Aristeo Cázares en Exatlón México, tienes una cita esta noche por Azteca UNO.

