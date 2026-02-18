Exatlón México | Duelo de Los Enigmas | Rosique revela los premios de hoy y confirma noticia sobre la salud de Dana que cambia la competencia por completo

Antonio Rosique elevó la tensión en Exatlón México al advertir que “la fortuna no garantiza resultados, pero abre puertas”, mientras reveló que solo ocho puntos separan a los atletas de un momento clave en la competencia. Además, anunció los premios de esta noche: una máquina para café, un horno para preparar pizza y una máquina para hacer helados artesanales. No obstante, la emoción bajó cuando Rosique confirmó una noticia importante sobre la salud de Dana.