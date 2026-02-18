Exatlón México | Programa Completo | ¡Semana 21 explota! Moto en juego, tensión entre Mono y Ernesto y Dana aún en dictamen final
La semana 21 de Exatlón México se intensifica como nunca: Doris celebra su victoria sobre Mati, mientras Rosique da inicio a la carrera varonil por la moto.
Exatlón México vive un momento explosivo en la semana 21, luego de que Doris celebrara vencer a Mati y los Azules se mostraran motivados. Rosique presentó oficialmente la competencia varonil por la moto, recordando que Dana sigue en revisión médica. Alexis y Mono avanzaron como finalistas, mientras el conflicto entre Mono y Ernesto elevó la tensión en ambos equipos.