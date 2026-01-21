Nataly Gutiérrez, ex participante de Exatlón reaparece y muestra su último entrenamiento antes de la cirugía de rodillas

Nataly Gutiérrez, ex participante de Exatlón México, volvió a contar con sus seguidores al compartir un video muy personal en sus redes sociales. En la publicación, la atleta mostró cuál fue uno de sus últimos entrenamientos antes de someterse a cirugía en ambas rodillas, un momento que mezcla disciplina, nostalgia y esperanza.

A través de su Instagram personal, Nataly compartió un corto reel junto a un mensaje honesto y emotivo, donde confesó cuánto extraña entrenar y mantenerse en movimiento, pero también dejó en claro que esta pausa es necesaria para su recuperación y bienestar en el futuro.

El mensaje de Nataly Gutiérrez que conmovió a sus seguidores

“Este fue uno de mis últimos entrenamientos antes de mis cirugías de rodilla. Extraño entrenar, extraño el movimiento, pero sé que voy a estar mejor”, escribió la atleta. Nataly compartió con esta publicación su fortaleza mental.

La atleta también explicó que justo antes de la operación, se encontraba realizando entrenamientos de bajo impacto, enfocándose en evitar lesiones mayores, buscando mantener fuerte su cuerpo.

¿Cómo entrenaba Nataly antes de su intervención quirúrgica?

Dentro del corto video se observa a Nataly Gutiérrez ejercitándose en distintos aparatos de gimnasio, realizando rutinas controladas, con movimientos medios, los cuales están enfocados principalmente en el fortalecimiento muscular. Este tipo de entrenamiento es común en atletas que enfrentan lesiones, ya que permite mantener un tono muscular y fortalecimiento físico constante.

Nataly Gutiérrez y el camino hacia la recuperación

Lejos de mostrarse derrotada, Nataly transmite un sentimiento de resistencia, pues su publicación deja claro que este proceso quirúrgico representa una pausa y no un final. Mientras inicia su proceso de recuperación, los fans de Exatlón México permanecen atentos a su evolución, esperando verla de nuevo dentro de los circuitos.