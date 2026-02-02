Exatlón México | Programa Completo | Semana clave: Draft Femenil, tensión extrema y la Villa 360 en juego

La competencia sube de nivel en Exatlón México con la llegada del Draft Femenil, donde cuatro atletas buscan un lugar en la décima temporada, mientras las emociones se desbordan dentro de los equipos, las tensiones internas salen a la luz y la Batalla por La Villa 360 enfrenta a Azules y Rojos en un duelo cargado de presión, orgullo y una rivalidad que estalla desde antes del primer punto.