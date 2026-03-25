¿Qué pasó con Mati y Evelyn?: Doris revela en exclusiva qué pasó con las atletas de Exatlón México

Las polémicas dentro de Exatlón México se han vuelto cada vez más intensas y es ahora que Doris vuelve a encender el avispero al compartir detalles sobre el conflicto que existe entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro. Durante su paso por El Otro Lado de Los Realities, la exatleta de la novena temporada reveló lo que ocurrió entre las competidoras en las primeras semanas de la contienda.

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La supuesta petición que habría generado el conflicto

De acuerdo con lo compartido por Doris, Mati habría solicitado a Evelyn que cediera algunos puntos dentro de los circuitos, lo que comenzó a generar tensión entre las atletas. Doris señaló que en ese momento la cercanía entre ambas influyó en la toma de decisiones de ambas, lo que terminó por detonar desacuerdos y distanciamiento evidente, pues al no ganar La Villa 360, Mati solicitaba que Evelyn perdiera frente a ella y con eso aumentar las posibilidades de su equipo de ganar.

El momento en que todo cambió entre las atletas

La polémica había escalado tras una discusión interna en la que los reclamos de Mati hacia la atleta Azul terminaron sumando burlas de todo El Equipo Rojo, lo que provocó que Evelyn se retirara para desahogar sus emociones, causando la ruptura definitiva de la relación entre las atletas.

Un tema que sigue generando conversación entre fans

A pesar de que no existe confirmación oficial sobre todos los detalles, las declaraciones han provocado un gran debate entre los seguidores de la novena temporada, pues tanto los atletas como los fanáticos saben que las emociones juegan un papel fundamental dentro del rendimiento de los atletas.