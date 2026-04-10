Exatlón México| Programa Completo| Accidentes, rivalidad y la intensa lucha por los autos
La batalla por los autos, lesiones y tensiones marcaron un episodio clave en Exatlón México.
El programa de hoy en Exatlón México estuvo marcado por la intensa Batalla Motorizada con autos en juego, momentos de tensión entre los equipos, el regreso de atletas tras lesión y un accidente que encendió las alarmas. La semana 28 entra en una fase decisiva donde cada punto puede cambiar el rumbo de la competencia.