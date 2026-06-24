La afición confía en la Selección Nacional: Así se vive el ambiente previo al México vs. Chequia
Los seguidores de la Selección Mexicana ya viven con intensidad las horas previas al esperado encuentro.
Ramar Villegas recorrió la explanada del estadio para mostrar el ambiente previo al partido entre México y Chequia. Decenas de aficionados, vestidos con los colores del Tri, compartieron su entusiasmo y confianza en que la Selección Nacional conseguirá una nueva victoria. Entre cánticos, banderas y pronósticos optimistas, la emoción mundialista ya se vive al máximo en los alrededores del inmueble.