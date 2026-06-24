La afición confía en la Selección Nacional: Así se vive el ambiente previo al México vs. Chequia

Ramar Villegas recorrió la explanada del estadio para mostrar el ambiente previo al partido entre México y Chequia. Decenas de aficionados, vestidos con los colores del Tri, compartieron su entusiasmo y confianza en que la Selección Nacional conseguirá una nueva victoria. Entre cánticos, banderas y pronósticos optimistas, la emoción mundialista ya se vive al máximo en los alrededores del inmueble.

