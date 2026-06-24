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Los Destrampados llevan diversión al Ángel antes del México vs. Chequia durante el Mundial 2026

La previa del partido de México se llenó de humor, retos y entusiasmo en el Ángel de la Independencia.

Por: Hugo Pantoja

Los Destrampados se unieron al ambiente previo al partido entre México y Chequia desde el Ángel de la Independencia, donde convivieron con decenas de aficionados que ya esperaban el encuentro mundialista. Con dinámicas como la popular “caja de toques” y otros retos, los conductores pusieron a prueba a los asistentes y contribuyeron a la fiesta futbolera que se vive en la capital antes del silbatazo inicial.

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